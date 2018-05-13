شاهد… أول صورة لمولود بلقيس الأول “تركي بن سلطان”

رزقت المطربة بلقيس بمولودها الأول وأطلقت عليه اسم “تركي بن سلطان”.

وقد نشرت بلقيس عبر حسابها أول صورة له ظهرت فيها وهي تحمله برفقة زوجها وعقلت عليها: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات 😍 رزقنا الله آليوم بطفلنا الأول “تركي بن سلطان” جعله الله من مواليد السعادة ورزقنا بره وهدايته وصلاحه شكرا لكل من بارك والله يرزقكم جميعا بالذرية الصالحة اللهم آمين 💕💕💕💕”

وكانت بلقيس أحيت منذ فترة حفلًا ضخمًا في الكويت وشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وكان آخر أعمالها كليب “حقير الشوق” من ألبومها الجديد “أراهنكم”، والذي يضم ١٢ أغنية متنوعة، والأغنية كلمات فهد جمال، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد عادل.