شاهد.. أول ظهور لـ سمية الالفي منذ وفاة فاروق الفيشاوي

حرصت الفنانة المصرية سمية الألفي على حضور حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12.

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وفي اول ظهور لها منذ وفاة فاروق الفيشاوي، ارتدت سمية الألفي ثياب سوداء حدادا على زوجها الراحل.

وتوافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان القومى للمسرح، أبرزهم محمود حميدة، سوسن بدر، صبرى فواز، المخرج خالد جلال، محيى اسماعيل، احمد شاكر، محسن منصور، رمسيس نجيب، مجدى صبحى، أحمد ماهر، إيناس مكى، أحمد الحجار، الموسيقار هانى شنودة، السيناريست نادر صلاح الدين، الاعلامية بوسى شلبى، المخرج جمال ياقوت، الممثل والمخرج شادى الدالى، الأب بطرس دانيال. وصاحب سير النجوم على السجادة الحمراء، عروض الأراجوز وخيال الظل أقدم الغنون المسرحية بالإضافة إلى فن الباليه.