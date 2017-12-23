شاهد… أين يعيش ابطال كليب احمد مكي “وفقة الناصية”! فن

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حرص الفنان المصري احمد مكى على تصوير كليب أغنيته الجديدة “وفقه ناصية” داخل احد الاحياء الشعبية مستعينا بناس عاديين للظهور معه كأبطال في الكليب.

وقد قابل موقع “اليوم السابع” عددا من ابطال الكليب في منطقة الحطابة بحى القلعة.

وبدأت “أم هالة” حديثها عن مشاركتها بقولها: “أحمد مكى طيب أوى وابن حلال ربنا يصلح حاله، كان بيقولى طول ما أنتى قاعدة أضحكى”، كما عبرت عن مدى سعادتها حين قيل إن دورها فى الكليب ستكون والدته، أما “أم محمد” فقالت: بدأ التحضير للتصوير قبله بأسبوع كامل، حيث تم وضع الدهانات والجرافيك على الحوائط وتركيب بلاط جديد للحارة، هذا بخلاف نظافة المكان، وتابعت “يوم التصوير أحضر دكر بط عشان أزغطه، وأعد فى وسطنا وإحنا بنصور، كان يوم جميل وكنا سعدا جدًا”.

أما فؤاد عبد الله أحد سكان حارة وكالة الجمع بمنطقة الحطابة، مكان تصوير الكليب، ففضل الحديث عن أحمد مكى الإنسان، قائلاً: “راضى الناس الموجودة فى المكان، ودبح عجل وفرقه على الغلابة فى المنطقة”، متابعًا “ما عطلناش فى شغلنا بدأ تصوير السبت بالليل والأحد طول النهار عشان أكل عشنا”.

أغنية “وقفة ناصية زمان” من كلمات أحمد مكى، وألحان شادى السعيد وإخراج مكى، ويشاركه فى الغناء أحدث اكتشافاته “هدى السنباطى” ومن ألحان آدم الشريف.

وتقول كلمات الأغنية “الدار أمان فاكرينه ولا نقول كمان.. وقفة ناصية زمان أديتنا إزاى نملك لسان موزون نلاغى الصايع والضايع والجينتل مان كله سيان.. فى جزء الثانية بنعرف مين جدع ومين جبان ومين غلبان وجن وقرد وبهلوان حتى الشقاوة على الناصية كان ليها أصول الخناق راجل لراجل مش راجل قصاد أسطول”.