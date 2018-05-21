الصفحة الرئيسية فن شاهد.. إبنة خال الأمير هاري تأسر قلوب الحاضرين بجمالها وأنوثتها في العرس...

شاهد.. إبنة خال الأمير هاري تأسر قلوب الحاضرين بجمالها وأنوثتها في العرس الملكي.. بمن شبهوها!

بواسطة -
0 261
Lady Kitty Spencer was the image of Princess Diana while attending the marriage of Meghan Markle and Prince Harry

شاهد.. إبنة خال الأمير هاري تأسر قلوب الحاضرين بجمالها وأنوثتها في العرس الملكي.. بمن شبهوها!

على الرغم من إنشغال العالم بأسره ليس فقط يوم الزفاف بل منذ فترة طويلة بالثنائي الذي أصبح الأشهر عالمياً ​الأمير هاري​ والممثلة الأميركية ​ميغان ماركل​، إلا أنه يوم زفافهما الذي أقيم يوم السبت الماضي في الـ19 من الشهر الجاري حصل ما كان غير متوقع.

فمن بين 600 شخصية كانت حاضرة في الزفاف، إلا أن هناك شابة حسناء واحدة إستطاعت أن تلفت الأنظار إليها وتسرق قلوب الحاضرين بجمالها وأنوثتها.

ولكن المفاجئ في الأمر وما جعلها محط إهتمام أكبر هو كونها إبنة خال الأمير هاري، أي إبنة أخ والدته الراحلة ​الأميرة ديانا​ وتدعى ​كيتي سبينسر​ (27 عاماً).

وبعد تداول صورها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أعرب الكثيرون عن صدمتهم لشدة الشبه بينها وبين عمتها الأميرة ديانا.

وتعمل سبينسر حالياً كعارضة ازياء لأهم دور العرض حول العالم، وهذا ما كان واضحاً من إطلالتها خلال حفل الزفاف التي تميّزت بالأناقة والأنوثة.Lady Kitty Spencer was the image of Princess Diana while attending the marriage of Meghan Markle and Prince Harry

Lady Kitty Spencer was the image of Princess Diana while attending the marriage of Meghan Markle and Prince HarryLady Kitty Spencer was the image of Princess Diana while attending the marriage of Meghan Markle and Prince HarryLady Kitty Spencer was the image of Princess Diana while attending the marriage of Meghan Markle and Prince HarryLady Kitty Spencer was the image of Princess Diana while attending the marriage of Meghan Markle and Prince HarryLady Kitty Spencer was the image of Princess Diana while attending the marriage of Meghan Markle and Prince HarryLady Kitty Spencer was the image of Princess Diana while attending the marriage of Meghan Markle and Prince HarryLady Kitty Spencer was the image of Princess Diana while attending the marriage of Meghan Markle and Prince Harry

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.