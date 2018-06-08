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شاهد إبنتا عاصي الحلاني ترقصان بعفوية جداً… هل نسيتا أنهما أمام الكاميرا؟

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maritta dana hallani

شاهد إبنتا عاصي الحلاني ترقصان بعفوية جداً... هل نسيتا أنهما أمام الكاميرا؟

أشعلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني تطبيق “إنستغرام” من خلال نشرها مقطع فيديو وهي ترقص برفقة شقيقتها دانا.

وأظهرت الشقيقتان الكثير من العفوية والفرح أثناء رقصهما. وأثارتا بذلك إعجاب أكثر من 118 ألف متابع.

وإلى جانب طريقة رقص ماريتا ودانا، أبدى المتابعون إعجابهم بالأغنية. ويشار إلى أن النجمة كانت أثارت الانتقادات مؤخراً بسبب قصة شعرها القصير، وبعد نشرها صورة ارتدت فيها العباءة الرمضانية المفتوحة بطريقة اعتبرها بعض المتابعين غير مناسبة.

وقامت بعد ذلك بنشر صورة لها وكتبت تعليقاً عليها: “راحة البال”، ما اعتبر رداً على تلك الانتقادات وعدم اهتمام بها.

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