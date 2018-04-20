شاهد.. إطلاق الملصق الدعائي الأول لمسلسل محمد هنيدي “أرض النفاق”

شارك الممثل المصري ​محمد هنيدي​ متابعيه صورة للملصق الدعائي الأول لمسلسله الجديد ” ​أرض النفاق​ ” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلّق هنيدي على الصورة التي نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بالقول:” بعد غياب سنين طويلة عن التلفزيون .. راجعين من تاني ان شاء الله مع مسلسل أرض النفاق في رمضان.. شكرا لكل الجمهور اللي مافيش كلمة توفيهم حقهم ودعمونا طول الفترة اللي فاتت وشعب تويتر العظيم”.

يشارك في بطولة العمل عدد من الممثلين بينهم دلال عبد العزيز، إبراهيم عيسى، محمد ثروت، ليلى عز العرب، سلوى محمد علي ومحمد محمود وهو سيناريو وحوار أحمد عبد الله.

بعد غياب سنين طويلة عن التلفزيون .. راجعين من تاني ان شاء الله مع مسلسل #أرض_النفاق في رمضان.. شكرا لكل الجمهور اللي مافيش كلمة توفيهم حقهم ودعمونا طول الفترة اللي فاتت وشعب تويتر العظيم@ArdElNefaq pic.twitter.com/e3vXVsi8My — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) April 19, 2018



