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شاهد .. إطلالة جديدة ل ” شهيرة ” بدون حجاب

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نشرت خبيرة الشعر ” إيمان يسري ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة لها برفقة الفنانة ” شهيرة ” خلال زيارة الأخيرة لمتجر إيمان يسري المتخصص في الشعر المستعار .

وظهرت شهيرة في الصورة بدون حجاب بشعر أشقر ومكياج ثقيل .

وأثارت الصورة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين مؤيد لها وأخذ البعض يتغزل بجمالها وأنها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي .

والبعض الآخر انتقد إطلالتها التي بدت ملفتة للنظر خصوصا بوضعها مستحضرات التجميل متسائلين عن سبب خلعها للحجاب بعد أن ارتدته 27 عاما تقريبا وطالبها البعض بالعودة لحجابها احتراما لسنها .

Posted by Eman Yousry on Saturday, November 23, 2019

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