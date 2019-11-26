شاهد .. إطلالة جديدة ل ” شهيرة ” بدون حجاب

نشرت خبيرة الشعر ” إيمان يسري ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة لها برفقة الفنانة ” شهيرة ” خلال زيارة الأخيرة لمتجر إيمان يسري المتخصص في الشعر المستعار .

وظهرت شهيرة في الصورة بدون حجاب بشعر أشقر ومكياج ثقيل .

وأثارت الصورة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين مؤيد لها وأخذ البعض يتغزل بجمالها وأنها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي .

والبعض الآخر انتقد إطلالتها التي بدت ملفتة للنظر خصوصا بوضعها مستحضرات التجميل متسائلين عن سبب خلعها للحجاب بعد أن ارتدته 27 عاما تقريبا وطالبها البعض بالعودة لحجابها احتراما لسنها .