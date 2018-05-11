شاهد… إطلالة جريئة وجذابة لميريام فارس بفستان مكشوف الظهر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة اللبنانية ميريام فارس، بإطلالة صارخة ومميزة بأناقتها وأنوثتها.

وأطلت “ملكة المسرح” في الصور بفستان طويل مكشوف الصدر والظهر بلا أكتاف، أبرز وشمها على الجانب الأيمن من كتفها.

وامتزجت الألوان الداكنة في الفستان بأشكال هندسية مختلفة، بتناسق شكّل إطلالة عصرية من الدرجة الأولى.

يُذكر أن فارس تحدثت أخيراً عن جوانب مختلفة من حياتها الشخصية والفنّية، في لقاء مع برنامج “ذا انسايدر”، على شاشة دبي.

وقالت الفنانة اللبنانية إنها “مِثل كلّ أمّ تستيقظ في الصباح من أجل طفلها وتهتمّ بكلّ الأمور المُتعلّقة به”.