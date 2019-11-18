شاهد إطلالة علا الفارس الكلاسيكية في مهرجان “أجيال” في الدوحة

حضرت الإعلامية ​علا الفارس​ الى إفتتاحية مهرجان “أجيال” السينمائي بدورته السابعة في الدوحة.

وأبهرت الحضور بإطلالتها الكلاسيكية مرتدية فستاناً أسود طويل وبأكمام طويلة نسقته مع حقيبة يد باللّون البيج وزينت إطلالتها بأكسسوارات من الألماس.

كما اعتمدت المكياج الناعم وتسريحة شعر الأملس المنسدل على كتفيها.

والجدير ذكره الى أن الإعلامية علا الفارس عاشت مرحلة صعبة في الفترة الأخيرة بعد رحيل شقيقها ناصر تحسين الفارس من والدها فقط الذي يعيش ويعمل في فلسطين. وشكرت الفارس جميع الذين اتصلوا بها وشاركوها هذه المرحلة عبر حسابها الخاص على أحد موقع التواصل الإجتماعي.