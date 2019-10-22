شاهد .. إطلالة نرمين الفقي في حفل ” ملكة جمال الكون “

نشرت الفنانة المصرية ” نرمين الفقي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها من حضورها لحفل ملكة جمال الكون لعام 2019 .

واستعرضت نرمين الفقي إطلالتها والتي ظهرت بها مرتدية فستانا من الدانتيل باللونين الأسود والفضي في إطلالة أنيقة من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها ومحبيها على الصور والذين أبدوا إعجابهم الشديد بجمالها ورشاقتها وإطلالتها ووصفها البعض بإنها تبدو كالأميرات والبعض الآخر بإنها هي ملكة الجمال .

يذكر أن نرمين الفقي كانت إحدى عضوات لجنة تحكيم المسابقة المكونة من 10 أعضاء .. أبرزهم الفنانة نسرين طافش وهدى عبود ملكة جمال مصر للكون سابقا ومنظمة المسابقة والإعلامية نهى عبد العزيز ومصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري وترأسها جراح التجميل اللبناني دكتور طارق سمايلي .