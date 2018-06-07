شاهد إعلامية كويتية ممازحةً: زوجي كان يتحرش فيني قبل الزواج

قالت الإعلامية الكويتية حبيبة العبدالله، ممازحةً، إن زوجها الفنان عبدالله التركماني كان يتحرش بها قبل الزواج، موضحة أنه كان يسير وراءها عند رؤيتها في المسرح ويحرص على مصافحتها. وأشارت حبيبة العبدالله في لقاء على قناة “atv” ببرنامج “مطبخ هيونه” إلى أن قصة حبها وزواجها بدأت من موقع “انستغرام“.

وذكرت أن زوجها كان أول متابعيها على صفحتها ويحرص بالتعليق على صورها فور نشرها. ولفتت إلى أن أول مرة تراه في الحقيقة كان في برنامجها، إذ حل ضيفًا عليها بالصدفة بدلًا من محمد دحام الشمري، موضحة أنه شخص رومانسي وحساس ودائمًا ما يمطرها بالهدايا.