شاهد.. إلهام شاهين وسوسن بدر يهرولوا للحاق بجنازة مديحة يسري

حرصت الفنانتين إلهام شاهين وسوسن بدر على أداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة مديحة يسري.

وقامت الفنانتان بالإسراع “هرولة” للحاق بالإمام في أداء صلاة الجنازة، الأمر الذي جعل غطاء الرأس “الحجاب” الخاص بإلهام شاهين يسقط.

وحضر صلاة الجنازة عدد من النجوم، أبرزهم نبيلة عبيد ونجلاء فتحي ورجاء الجداوي وإلهام شاهين وليلى علوي وأروى جودة وسمير صبري وعمرو عبدالجليل ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والإعلامي محمود سعد.

وكانت الفنانة مديحة يسري قد توفيت عن عمر ناهز 96 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.