شاهد.. إليسا تبارك زفاف شيرين عبد الوهاب ولم تتلق دعوة منها ومحمد حماقي حزين!

عبّر الفنان محمد حماقي عن حزنه لعدم تمكنه من حضور زفاف الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال إنه كان يتمنى الوجود بجوارها في هذا اليوم المميز.

وأضاف أن العرض المباشر الأول لبرنامج المواهب منعه من حضور زفاف عبد الوهاب، رغم أنه كان من ضمن المدعوين لعقد قرانها.

وفي الاطار نفسه، باركت الفنانة إليسا لشيرين على زفافها، قائلة: “أهم حاجة تكون هي مبسوطة”.

وعند سؤالها اذا ما تلقت دعوة لحضور زفاف شيرين عبد الوهاب، أجابت بأن علاقتها بشيرين ليست بهذا الحد التي تدعوها لعرسها، مشيرة إلى إنها لم تتلق دعوة منها.

أما الفنان عاصي الحلاني فرفض الحديث بشكل مباشر عن تلقيه دعوة لحضور الزفاف.