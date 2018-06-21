شاهد إليسا تتوقف عن الغناء وجمهورها يصدمها في حفلها بجدة.. ماذا حصل؟

كشفت الفنانة ​إليسا​ عن سبب توقّفها المُفاجِئ عن الغناء، أثناء غنائها “أسعد واحدة” خلال الحفل الذي أحيته في ​مدينة جدة​ ب​السعودية​، حيث فوجئت بالحاضرات في الحفل من المعجبات قد أدّين كلمات الأغنيات بحماس وإحساس كبيرين وغنّين معها، فتوقّفت تماماً عن الغناء وسمحت لهنّ بالغناء على أنغام الفرقة الموسيقية.



ونشرت إليسا عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من الحفلها، وعلّقت: “لم أتخيّل أبداً كم هو رائع الاستماع إلى أغنيتي بأصواتكنّ من الحفل المميز في المملكة العربية السعودية.. أراكُنّ قريبا”.