شاهد.. “إم بي سي” تستجيب لمصر وتحذف المشهد المسيء للرئيس المصري الراحل من مسلسل “العاصوف”

ذكر المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام أن قناة إم بي سي ، حذفت مشهد حرق صورة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر من مسلسل “العاصوف” .

وورد في بيان عن المجلس، أن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام قد تلقى اتصالا يوم الخميس من ناصر الحجيلان وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أكد خلاله أنه، واستمرارا للتواصل والعلاقات الطيبة والتعاون المشترك، أصدر عواد بن صالح وزير الثقافة والإعلام السعودي حذف المشهد المسيء من المسلسل المذكور وهو ما تم بالفعل. وكان مكرم محمد أحمد قد وجه كتابا لوزير الإعلام “العواد” طالبه فيه بالتدخل لحذف المشهد المسيء للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وتنبيه قنوات وشركات الإنتاج لعدم الإساءة للرموز الوطنية العربية .