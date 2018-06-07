شاهد.. إيناس الدغيدي تفضح رامز جلال: كنت على علم بالمقلب وكتبت الجمل التي سأقولها‎

خرجت المخرجة ​إيناس الدغيدي​ عن صمتها وكشفت حقيقة فبركة ​رامز جلال​ لمقالبه مع المشاهير. وجاء هذا البوح خلال مقابلتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “​شيخ الحارة​” الذي يعرض على قناة “القاهرة والناس”.

وقالت الدغيدي أنها كانت على علم بالمقلب عندما شاركت العام الفائت في برنامج “​رامز تحت الأرض​” وأكّدت أن “الجميع يعلم بحقيقة البرنامج قبل المشاركة فيه”.



وأضافت أنها حضّرت كل شيء للمشاركة بدءًا باختيار الملابس المناسبة، مرورا بتحضيرها الجمل التي ستقولها فور علمها بالمقلب، كي يظهر خوفها طبيعيًا ومقنعاً أمام المشاهد. وأكدت أنها كانت تختبر نفسها كممثلة من خلاله.

يذكر أن رامز جلال يعود بعنوان جديد لبرنامجه “رامز ​تحت الصفر​” معرضاً ضيوفه للنمور والدببة والخوف الشديد داخل غابة مجلّدة في ​موسكو​، حيث يخرج الضيف من الاستديو بعد مقابلة معه في برنامج “مصر في ​المونديال​”، بمناسبة تأهل مصر لكأس العالم، ويحاوره كابتن ​مجدي عبد الغني​ ويحل المدرب هيكتور كوبر ضيفا في الحلقة ومن ثم يُصطحب الضيف إلى الغابة ليصبح ضحية لمقالب رامز.