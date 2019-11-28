شاهد.. ابنة احمد الفيشاوي تبكي لهذا السبب!

فاجأت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيها بظهورها وهي تبكي، معلنة عن إلغاء قرار منعها من السفر.

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وظهرت لينا الفيشاوي في مقطع فيديو قصير نشرته عبر خاصية القصص القصيرة، عبر حسابها على انستغرام، وهي منهارة من البكاء، وأكدت من خلاله أن قرار منعها من السفر تم إلغائه، وأنها ستعود إلى مصر قريبًا، حيث قالت: “لا أستطيع منع نفسي من البكاء كثيرًا”.

وتابعت: “قرار منعي من السفر تم إلغاؤه، وأستطيع العودة إلى بلدي الآن وزيارة عائلتي”.

يذكر أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا.