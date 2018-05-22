شاهد.. ابنة نانسي عجرم تبهر الحضور برقصها المحترف في حفلها ‎

لا تزال أصداء أجواء الحفل الّذي أقامته الفنانة ​نانسي عجرم​ من أجل ابنتها الكبرى ميلا بمناسبة أول قربانة لها مستمرة.

لينتشر في الآونة الأخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنانسي وعائلتها وهما يقومان بتقطيع قالب الحلوى المميز، والذي تألف من ثلاث طبقات باللون الذهبي.



لينتشر فيديو آخر عبر هذه الوسائل، ظهرت فيه ميلا وهي ترقص على أنغام الموسيقى مع صديقاتها بشكل محترف وملفت، بينما عجرم كانت جالسة بفستانها الأبيض وهي تشاهد ابنتها.

بدت ميلا بكامل براءتها في هذا الحفل، كما طغت أجواء الحب والفرح بين الحاضرين.