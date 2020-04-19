عادة ما تتجه الأنظار نحو الفنان السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلانى، بإعتبارهما من أشهر الزيجات في الوسط الفنى، ليكون آخر ما يتم التداول بشأنهما هو ما نشره تيم عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” عن مصير الجزء الرابع من مسلسله ” الهيبة- الرد ” في ظل الأحداث التى يشهدها الجميع بسبب فيروس كورونا المستجد ، حيث أعلن تأجيل عرضه خارج السباق الرمضانى 2020 مما أثار حزن متابعيه ومحبيه .

ونشر تيم هذا الخبر المحزن من خلال تعليق علي صوره له من كواليس المسلسل فعلّق قائلاً: “جبل في قيلولة خارج رمضان، حبايبنا رح نعلمكم بتوقيت عرض #الهيبة_الرد لاحقآ و ‎فـور تحديده ان شاء الله و صــحــتكم بــالــدنـيـا”.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة عفوية تجمع بين الإعلامية وفاء الكيلاني و ابنها “ريان” ، حيث أطلا فيها بشكل عفوي خطف قلوب الجميع.