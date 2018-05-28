شاهد.. اتهامات جديدة بـ”السرقة” تلاحق غادة عبدالرزاق بعد اتهامها بـ”سرقة” مشهد غسل ابنتها

اتهامات بـ “السرقة” تلاحق مسلسل “ضد مجهول” من بطولة #غادة_عبدالرازق، فبعد اتهامها بسرقة مشهد غسل ابنتها وهي ميتة من المسلسل التركي “شكر”، عادت وظهرت اتهامات جديدة عن سرقة مشهد الاغتصاب من الفيلم الأميركي eye for an eye الذي أنتج عام ١٩٩٦.



من جهة اخرى، اتهم الكاتب الكويتي، عبدالرازق بسرقة روايته “توأم بنات” ونسخ أحداثها، وانه كان قد ارسل الرواية عبر البريد الالكتروني لمديرة أعمالها، وان عبدالرازق استخسرت ان تشتري روايته الاصلية، وفضلت “السرقة” وفق قوله، وهدّد باللجوء الى القضاء للحصول على حقوقه.