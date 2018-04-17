شاهد… اجواء من الرعب والاثارة في البرومو الاول لـ “رسايل” مي عز الدين

من دون كلمة واحدة .. كشفت الفنانة مي عز الدين عن أجواء الرعب والغموض التي تسيطر على أحداث مسلسلها الجديد “رسايل”، المقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2018، بعدما نشرت الإعلان التشويقي الأول، ولم يتضمن من نجوم المسلسل إلا الفنان الشاب أحمد حاتم.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الغموض والرعب، حول فتاة تتلقّى العديد من الرسائل أثناء النوم، وتحاول توصيلها للمعنيين من المحيطين بها، ولكن لا أحد يصدّقها، وضمن جولتها للبحث عن تفسير لهذه الرسائل في العديد من المناطق الشعبية، تكتشف معاناة العشرات من أبناء الطبقة الوسطى في مصر تحت ضغوط الفقر.

ويشارك مي عز الدين في بطولة “رسايل”، كل من خالد سليم، وأحمد حاتم، ورامز أمير، ومها أحمد، وهشام إسماعيل، وأحمد خليل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغني، وسميرة مقرون، ورزان مغربي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وراندا البحيري، ورامي فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصري، ومحسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه على شبكة قنوات ON.