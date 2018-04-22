شاهد… احضان وقبلات بين حلا الترك ووالدتها في بث مباشر

شاركت الفنانة الشابة حلا الترك جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببث مباشر برفقة والدتها.

وظهرت الشابة بكامل عفويتها مع والدتها وراحت تردّ على التعليقات وأسئلة الجمهور، ولفتت الانظار والدتها منى السابر بعفويتها وطريقة احتضانها لطفلتها التي بدت في غاية الراحة والطمأنينة معها، والامر الذي عبر عنه العديد من الاشخاص من خلال التعليقات التي جاءت لهما والتي أكدت ان الترك باتت مرتاحة ومشرقة أكثر بعد عودتها الى العيش مع والدتها.

وخلال البث جلست والدتها على شعر حلا واثار رد فعل الطريف والعفوي ضجة كبيرة بين المشاهدين، والذي أظهر علاقة الصداقة الوطيدة بينهما.

ولبت الترك خلال البث طلب المجهور وغنت “حبك يضيق بالراس”، بعدما أخبرتها والدتها بأنه عليها القيام بذلك وطبعت على خدها قبلة.