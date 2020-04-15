استعرضت الفنانة الإماراتية أحلام أجواء الحفل الضخم الذي أقامته لعيد ميلاد ابنتها “لولو” في ظل أجواء الحجر المنزلي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام أظهر مدى ضخامة الحفل الذي أعدته لابنتها، فشوهد العديد من قوالب الحلوى المزينة بالعرائس.

وظهرت “لولو” في الحفل وسط البلالين البيضاء بفستان أحمر لافت يشع منه الضوء على نغمات “يا بحر ملوش نهاية” للمطرب اللبناني وليد توفيق.

وعلقت أحلام على الحفل قائلة: “حبيبة أمها لولو كل عام وأنتي نور قلبي وعيوني بنتي الغاليه لولو يارب كل أيامك سعادة وهناء وأشوفك في أعلا المناصب وأزفك عروس”.

يذكر أن أحلام لديها 3 أولاد هم فاهد وفاطمة ولولوة من زوجها القطري مبارك الهاجري.