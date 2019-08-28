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شاهد.. احمد الفيشاوي يفاجىء زوجته بورد وتين شوكي!

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احمد الفيشاوي وزوجته

احمد الفيشاوي وزوجته

كشف الفنان المصري احمد الفيشاوي عن طريقة مفاجئته لزوجته ندى الكامل بينما كانت في احد صالونات التجميل.

ونشر الفيشاوي صورة له مع زوجته، عبر حسابه على انستغرام، وعلق قائلا “جبت ورد و تين شوكي و روحت لمراتي مفجأة”.

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جبت ورد و تين شوكي و روحت لمراتي مفجأة❤️

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يذكر ان احمد الفيشاوي يواجه حكم صادر بحبسه شهراً في الدعوى التي أقامتها ضده طليقته هند الحناوي بسبب عدم إنفاقه على ابنته لينا.

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