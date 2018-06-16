الصفحة الرئيسية فن شاهد… احمد سعد يحتج على الضرائب الجديدة في مصر على طريقته

شاهد… احمد سعد يحتج على الضرائب الجديدة في مصر على طريقته

بواسطة -
0 93
احمد سعد

احمد سعد

قدم الفنان أحمد سعد أغنية جديدة عبر حسابه بموقع انستغرام احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود في مصر مؤخرا.

نشر سعد الأغنية وعلق عليها كاتبا: “رد فعلي علي ضريبه البنزين الجديدة”.

وقال سعد في اغنيته: “اعمل ضريبة على الكلام على الابتسام وعلى السلام اعمل ضريبة على الميت من المرض لانه مش لاقي الدوا واعمل ضريبة على اللي ماشي وهو ساكت ما هو ماشي يتنفس هوا وافرض ضريبة على السعادة وسميها ثمن الانبساط وخذ طريبة من النايمين على البلاط واعمل ضريبة على النجوم على شان بتطلع في السما واعمل ضريبة على العيون ما هي احسن من العما”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.