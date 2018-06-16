شاهد… احمد سعد يحتج على الضرائب الجديدة في مصر على طريقته

قدم الفنان أحمد سعد أغنية جديدة عبر حسابه بموقع انستغرام احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود في مصر مؤخرا.

نشر سعد الأغنية وعلق عليها كاتبا: “رد فعلي علي ضريبه البنزين الجديدة”.

وقال سعد في اغنيته: “اعمل ضريبة على الكلام على الابتسام وعلى السلام اعمل ضريبة على الميت من المرض لانه مش لاقي الدوا واعمل ضريبة على اللي ماشي وهو ساكت ما هو ماشي يتنفس هوا وافرض ضريبة على السعادة وسميها ثمن الانبساط وخذ طريبة من النايمين على البلاط واعمل ضريبة على النجوم على شان بتطلع في السما واعمل ضريبة على العيون ما هي احسن من العما”.