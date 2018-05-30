شاهد… احمد عيد يضرب جميلات روسيا في “رامز تحت الصفر”

وقع الفنان أحمد عيد في فخ رامز جلال في الحلقة الرابعة عشر من برنامج ” رامز تحت صفر” الذي يذاع على قناة ” MBC”.

وتبدلت ملامح أحمد عيد الهادئة إلى ملامح غضب وصدمة في أول أفخاخ البرنامج المخيفة، حين ينطلق سائق الزلاجة بسرعة ويرفض التوقف.

أحمد عيد المعروف بهدوئه وطيبته لم يحتمل قدر الضغط النفسي والعصبي الذي مارسه رامز جلال عليه، ليقوم بدفع مساعدات رامز جلال اللاتي حاولن التشبث به بقوة أثناء هجوم الدب عليهم وهو ما سبب له غضبًا كبيرًا.

وطرح أحمد عيد رامز جلال أرضًا بمجرد أن كشف رامز له هويته الحقيقية بعدما كان يتقمص دور هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، وردد عيد بصوت عالٍ:” كفاية .. كفاية” ، ولكنه سريعًا ما صفا وتجاوز غضبه وقال لرامز جلال:” أنت هزأتني وبهدلتني”.