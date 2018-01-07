شاهد… احمد فتحي ضحية رامز جلال بمقلب “جامد” من كواليس “رغدة متوحشة” فن

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نشر الفنان رامز جلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو من كواليس تصوير فيلم «رغدة المتوحشة» المقرر طرحه خلال أيام بدور العرض السينمائي.

وظهر خلال الفيديو الفنان أحمد فتحي وقام رامز بعمل مقلب فيه وعلق على الفيديو قائلًا: «الحق شوف أحمد فتحي قبل السكتة القلبية.. محدش بياكلها بالساهل.. أثناء تحضير فيلم رغدة متوحشة».

الفيلم بطولة رامز جلال وريهام حجاج وانتصار وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي وحمدي الميرغني، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.