شاهد.. ادوارد مهاجما محمد رمضان: يحب اثارة الجدل وعليه أن يأخذ حذره حتى لا يخسر جمهوره

علق الممثل إدوارد على ما كتبه محمد رمضان عن نجاح مسلسله وكونه رقم واحد في المشاهدات، وأثار جدلا وتسبب في تلقيه انتقادات من زملائه قبل الجمهور العادي.وقال إدوارد إنه لديه تحفظا على ما يفعله رمضان.

تابع، أن رمضان عندما ينشر صورا له مع سيارتين باهظتين الثمن يجعل الجمهور يقول إن الفنانين يكسبون أموالا كثيرة بلا تعب، كما أنه أيضا عندما نشر صورة له من الماضي وصورة له الآن وكتب تعليقا عليها أن الفلوس تغير الإنسان، يعتبر استفزازا للشعب.

أضاف، أن محمد رمضان شاب صغير سعيد بنجاحه وبما حققه، ولديه حب أن يثير الجدل.

ووجه إدوارد نصيحة لرمضان بأن عليه أن يأخذ حذره حتى لا يخسر جمهوره بأفعاله.

كان محمد رمضان نشر فيديو له من داخل سيارته الفيراراي، وكتب الحمد لله على أعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد (إياك تفكر تسبق الفيراري) ثقة في الله نجاح ولا عزاء للأغبياء.وأثار رمضان بكلامه هذا جدلا كبيرا، وتلقى انتقادات من زميله الفنان أحمد السعدني والشاعر أمير طعيمة