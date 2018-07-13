شاهد… استقبال حافل لشاكيرا في لبنان وابنها يرحب بالجماهير باللغة العربية ‏

استقبلت النجمة العالمية شاكيرا Shakira بحفاوة كبيرة فور وصولها مطار بيروت، على هامش استعدادها لإحيائها حفل في لبنان اليوم ضمن فعاليات مهرجان الأرز الدولية.

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وحضرت شاكيرا إلى لبنان مع ابنيها اللذان خطفا الأنظار فور نزولهما من الطائرة، ومرافقتهما لوالدتهما في رحلتها الغنائية التي ضمن جولتها العالمية التي تحمل اسم “Dorado”.

وتجمع الصحفيون من أجل استقبال شاكيرا وتصوير لحظة وصولها، وظلت بدورها محتفظة بابتسامتها رغم الزحام الشديد الذي شهده الموقف، وحملها لطفلها الصغير والامساك بالآخر وسط الجموع التي جاءت لتحيتها.

وكان من المفترض أن يتم استقبال شاكيرا في صالون الشرف في المطار، إلا أن الزحام الشديد دفعها للعدول عن هذه الفكرة، والخروج مباشرة إلى السيارة التي تنتظرها بالخارج، بحسب موقع النهار.

وعبرت شاكيرا عن سعادتها الكبيرة لوجودها على أرض أجدادها في لبنان، خاتمة حديثها قبل دخولها السيارة قائلة: “مرحبا لبنان وشكرا”.

الجدير بالذكر أن شقيق شاكيرا ووالدتها حضرا معها إلى لبنان أيضاً.