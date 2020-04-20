تحل الفنانة السعودية اسيل عمران ضيفة على الفنانة ميساء مغربي في الحلقة القادمة من برنامج “دبي كروز” المذاع على شاشة قناة دبي.

وتتحدث اسيل عمران، خلال اللقاء، عن جوانب من حياتها الخاصة وتكشف تفاصيل طلاقها.

وتظهر اسيل عمران في برومو البرنامج وهي تقول “انا بالنسبة لي غير مستعدة للحب” وتابعت “ليه اتعب نفسي ما انا سعيدة؟”.

يذكر أن اسيل عمران تزوجت في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجان بشكل يومي وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011 وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا بعام 2012 بعد عدة خلافات. إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015