شاهد.. اسيل عمران ترد على انتقادها بسبب مشهد “القبلة”

علقت الفنانة السعودية أسيل عمران، على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بسبب مشهد لها اعتبر جريئاً من مسسلسل “ماذا لو؟” والذي ظهرت به تحتضن وتقبل حبيبها.

وقد ردت اسيل عمران على هذه االانتقادات من خلال لقاء أجري معها على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي وضمن حلقة من برنامج “MBC Trending”.

وأكدت أسيل عمران إن خبرتها جعلتها تعرف المشاهد التي ستثير الجدل قبل حدوثه وقالت “كنت عارفة بالتحديد المشاهد التي ستعمل ضجة وكنت عارفة بالتحديد تعليقات العالم والحمدلله اني كنت صح”.

وعبرت اسيل عمران عن انزعاجها بسبب قول المشاهدين دائماً “لم نتوقع هذا منك” وأن هذا الكلام جميل لكنه يحزنها لأن الناس لا يعرفون أن لديها طاقة كبيرة لم تظهر بعد لأنها تعمل ضمن مساحة صغيرة، حسب تعبيرها.