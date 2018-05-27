شاهد… اسيل عمران تكشف عن ندمها على الزواج!

تحدثت الممثلة والاعلامية السعودية أسيل عمران عن تجربة الطلاق التي مرت بها، مؤكدة أنها في بداية انفصالها عن خالد الشاعر شعرت بالانزعاج من التعليقات التي كانت تصلها على “السوشيال ميديا”.

وأشارت خلال مشاركتها في برنامج “تالي الليل” إلى أنه “لا يمكن لوم السيدات من الانهيار بعد حدوث الطلاق، لأن المجتمع يرى المرأة المطلقة بأنها شتيمة”، لافتة إلى أنها نجحت في الخروج من هذا الأمر بفضل دعم أسرتها لها ووقوفهم بجانبها.

واعترفت اسيل أنها ندمت كثيراً لأنها تزوجت ولم تتمكن من استكمال الدراسة الجامعية، التي ترافقت مع فترة الزواج.

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وأكدت أنها تندم أيضاً على مشاركة الناس كامل تفاصيل حياتها الشخصية، لافتة إلى أنها بعدما نضجت وباتت بعمر أكبر تراجعت عن هذا الأمر لأن بعض الاشخاص يفسرون العفوية بشكل مختلف.