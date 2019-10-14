شاهد.. اصالة تركص حافية القدمين في الرياض!

نشر مصطفى الأغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب”، فيديو للفنانة السورية أصالة من كواليس مشاركتها في حفل “Joy Awards” على هامش موسم الرياض الترفيهي في السعودية.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وظهرت اصالة في الفيديو وهي تركض حافية القدمين وممسكة حذائها في يدها بعد انتهاء الحفل.

وعلق الأغا على الفيديو كاتبا: “اصالة حافية القدمين … أكثر نجمة مبدعة ، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك”.

بدورها علقت اصالة على الفيديو قائلة: “كلّ يرى النّاس بعين طبعه 🙏🏻🙏🏻🙏🏻وقمّة السّعاده اليوم إنّي شفتك ياصاحب أغلى إسم على قلبي (مصطفى) ، الله يحفظك ويسعدك وقريباً ان شاءالله بكون معك”.