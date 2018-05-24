شاهد اعترافات صادمة من أحمد الفيشاوي عن حياته الخاصة.. تزوج 5 مرات!

كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي خلال حلوله ضيفاً على فقرة “25 سؤال” التي تعرض على شاشة قناة “العربية” حقائق صادمة عن حياته الخاصة.

فقد أشار إلى أنه كان مدمناً على الممنوعات، وأنه تزوج 5 مرات. كما لفت إلى أن قصة حب جمعته والفنانة شيرين رضا، مشيراً إلى أنها تحولت إلى صداقة واحترام.

كذلك قال الممثل الشاب إن ردود الفعل على اللفظ الخارج الذي صدر عنه على هامش عرض فيلمه في مهرجان الجونة كانت مبالغاً بها.

ولم يخف حقيقة محاولته ضرب الإعلامي الشهير عمرو أديب. وأجاب: “نعم حاولت ضربه عشان عايز أخد حق أمي بعد أن أهانها بحديثه. لكن تصالحنا وتغاضينا عن الموضوع”.