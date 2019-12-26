شاهد.. الأمير “نايف بن سلمان ” و“أنغام” في بروفات ليلة ياسر بوعلي

نشر حساب روتانا ميوزك مقطع فيديو للملحن ياسر بوعلي؛ والفنانة المصرية أنغام؛ وهي تغني في بروفات ليلة ياسر بوعلي تمهيدا للحفل الغنائي الضخم .

وبحسب المقطع يظهر الأمير “نايف بن سلمان ” وهو يستمع إلى “أنغام” وهي تشدو بأحد أغانيه وسط استعدادات الفرقة الموسيقية لليلة “ياسر بو علي”، المقامة على مسرح محمد عبدة بالبوليفارد في الرياض.

وسيقام حفلة غنائية ضخمة مخصَّصة للملحن ياسر بوعلي، الذي فاجأ الجمهور بالكشف عن شخصيته الحقيقية، وهو الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال ظهوره مع الفنان فؤاد عبدالواحد في بروفات الحفلة التي تقام الجمعة المقبل بتاريخ 27 أكتوبر ، ويشارك في إحيائها عددٌ من ألمع نجوم الطرب في السعودية والخليج والوطن العربي في مسرح محمد عبده بـ “البوليفارد”، ضمن فعاليات “شتاء الرياض”، التي تنظِّمها الهيئة العامة للترفيه.