شاهد.. البرومو الاول لمسلسل “ربع رومي”

طرحت قناة الحياة البرومو الأول لمسلسل “ربع رومى” والذى سيعرض فى رمضان المقبل، ويلعب بطولته النجم الشاب مصطفى خاطر، ومحمد سلام وبيومى فؤاد .

ويجسد خاطر ضمن أحداث المسلسل شخصية “ممثل” فى إحدى فرق التمثيل الفاشلة، ويتعرض لأزمات كوميدية أثناء وجوده داخل هذه الفرقة، وانتهى خاطر من تصوير عدد كبير من مشاهده ضمن الأحداث، ويتبقى له 5 أيام وينتهى تماماً من التصوير، كما يكثف المخرج معتز التونى التصوير من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى، و يقوم بمونتاج ومكساج الحلقات تباعا عند الانتهاء من التصوير مباشرة.

مسلسل “ربع رومى” يخوض مصطفى خاطر من خلاله أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد وهالة فاخر، ومحمد سلام، وميرنا جميل، وأشرف عبد الباقى، وأحمد زاهر، إنتاج سينرجى.