شاهد .. البرومو الدعائي الأول لبرنامج رامز جلال في رمضان ” رامز خارج نطاق الخدمة “

نشر الفنان المصري ” رامز جلال ” عبر حسابه على تطبيق ” تيك توك ” مقطع فيديو يتضمن الإعلان عن برنامجه الجديد في الموسم الرمضاني المقبل ” رامز خارج نطاق الخدمة ” والذي سوف يذاع على شاشة قناة ” mbc ” .

واستطاع رامز جلال الانتهاء من تصوير حلقات برنامجه الذي ينتمي كعادته إلى نوعية برامج المقالب على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الحالي من تفشي فيروس كورونا المستجد .

تم تصوير البرنامج في دولة الإمارات وستكون حلقاته أقل من 30 حلقة وذلك لإلغاء بعض الحلقات بسبب الإجراءات الاحترازية في الإمارات وبعض الدول لمواجهة فيروس كورونا .

وتدور أحداث البرنامج التي تختلف كل حلقة به عن الأخرى حيث تتعدد السيناريوهات والمقالب باختلاف الضيف .

ومن بين تلك الأفكار ” رامز في البركان ” حيث يأخذ رامز ضيف الحلقة في جولة سفاري وعندما يصلون إلى نقطة معينة يتم تفجير البركان في إطار رعب وإثارة .. وأيضا فكرة القطار الذي يركبه الضيف ثم تهجم عصابة عليه لسرقته .

كما تم الكشف عن أن الفنانة اليمنية ” أروى ” هي التي تساعد رامز جلال في استدراج النجوم لتصوير برنامج حواري في دبي .. حيث يحل المشاهير ضيوفا على أروى وعند توجيه أحد الأسئلة لهم التي تكون إجابتها عبارة عن الاختيار بين مجموعة من الصور تكون من ضمن الصور صورة رامزجلال الذي يظهر حينها ويفاجئ الضيف ويبدأ في مضايقته .