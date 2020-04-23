نشرت الفنانة المصرية ” نهال عنبر ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لشقيقتها ” بهرة ” التي وافتها المنية منذ أيام بعد صراع مع المرض .

وبكلمات مؤثرة عبرت نهال عنبر عن حزنها لوفاة شقيقتها وتأثرها بفقدانها فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” وداعا أختي وحبيبتي وقلبي وروحي ‏بهرة .. أنا مش عارفة هعيش ازاي من غيرك ” .

وتابعت : ” بجد قلبي موجوع عليكي لكن ده قضاء الله ولا اعتراض على حكمه .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب وأحن قلب في الدنيا .. ربنا يصبرني على فراقك يا حبيبتي أرجو الدعاء ‏لها والفاتحة ” .