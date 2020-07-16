نشرت الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” صورا لها برفقة والدها الفنان ” محمود رضا ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في التعليق الأول لها بعد وفاته .

وكتبت شيرين رضا في تعليقها على الصورة موجهة الشكر لكل من قدم لها العزاء قائلة : ” مهما حاولت مش هقدر أوصف كم المحبة اللي وصلني منكم بعد وفاة والدي .. شكرا لكل حد حاول يعبر عن المحبة دي بكل طريقة كانت .. ربنا يجعلها آخر الأحزان ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم ” .

وتابعت : ” أود أن أشكر بصدق كل شخص تواصل معي خلال هذه الأوقات العصيبة .. كانت رسائلك ومكالماتك وأفكارك ولا تزال مصدرا للراحة حيث أبكي رحيل والدي الحبيب ” .

وأضافت : ” يترك وراؤه إرثا لا يكرس إلا الحب .. نرجو أن تكون ذكرياته تجسيدا لحياته .. حتى نلتقي مرة أخرى بابا ” .

يذكر أن الفنان الراحل محمود رضا رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية عن عمر يناهز ال 90 عاما .