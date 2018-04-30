شاهد.. الجسمي يوضح الالتباسات في قضية وفاة وئام الدحماني

لاتزال قضية وفاة الممثلة المغربية ​وئام الدحماني​ تثير الكثير من الجدل، حول حقيقة ما حدث معها وخصوصا في ظل الغموض الذي يلف الحادث وكثرة الأخبار والأقاويل عنه.

ومؤخراً وبعد كشف إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي عن أن الدحماني قد قتلت ولم تتوفى بسبب سكتة قلبية أو إنتحار كما يقال، ردّ الإعلامي الإماراتي ​صالح الجسمي​ شقيق الفنان حسين الجسمي على هذه الشائعات كما سماها، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة.



وقال الجسمي إن الحكومة الإماراتية متمثلة في وزارة الداخلية قادرة على الإعلان عن أي خبر يتعلق بقضية الدحماني سواء مقتل أو إنتحار أو وفاة طبيعية، وأكد صدق تصريحات عائلتها بأنها توفيت سبب سكتة قلبية.

وطالب الجسمي بضرورة تحري الدقة في نقل وتتداول الأخبار للحفاظ على المصداقية، وعدم الإنجراف وراء الشائعات أو الفبركات.

وكانت الدحماني قد توفيت في الـ22 من الشهر الحالي في أبو ظبي، وأكدت مديرة أعمالها أن تقرير تشريح الجثة أشار إلى أن سبب الوفاة سكتة قلبية حادة مفاجئة، مؤكدة أنها كانت حتى آخر لحظة بصحة جسدية ونفسية جيدة ولم تكن تعاني من أي شيء.