شاهد.. الجمهور يحرج مطرب ويرفض استبدال “عاش سلمان” بـ “عاش لبنان”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أحد المسارح في لبنان خلال حفل للفنان الأردني عمر عبداللات.

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وأظهر المقطع محاولة عمر عبداللات. استبدال عبارة “عاش سلمان” بـ”عاش لبنان” ليرفض الجمهور رفضاً تاماً ترديدها وراءه الأمر الذي تسبب في إحراجه على المسرح وإعادة طلبه للجمهور.

وعلق نشطاء على الفيديو فقال أحدهم : “يبغاهم يقولون عاش لبنان وهم يقولون عاش سلمان”، وغرد آخر ” بغا يقتبس أغنية عاش سلمان بعاش لبنان لكن الجمهور أعادها لأصلها عاش سلمان” ، وعلق ثالث “الفنان يناشد الجمهور بترديد عاش لبنان والجمهور يقول عاش سلمان حب على الفطرة”.