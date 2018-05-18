شاهد.. الجمهور يقف مصفقاً 15 دقيقة كاملة لنادين لبكي بعد عرض فيلمها في مهرجان “كان”

أبهرت المخرجة اللبنانية ​نادين لبكي​ الحضور في ​مهرجان كان السينمائي الدولي​ بدورته الـ71 المنعقدة حالياً، وذلك بعد عرض فيلمها ” ​كفرناحوم​ ” المناقس على جائزة Palme d’Or أي “السعفة الذهبية.



وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر الحضور الذي ملأ الصالة يقف مصفقاً لنادين لمدة 15 دقيقة تعبيراً عن إعجابهم الشديد بالفيلم.



وكثرة التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تحدثت عن الفرصة الكبيرة التي تمتلكها نادين هذا العام للفوز بالجائزة ولاسيما التعليقات التي أتت من بعض النقاد والسينمائيين والصحافيين.



هذه ليست المرّة الأولى التي تشارك فيها نادين بمهرجان “كان” حيث شاركت من قبل من خلال فلميها “هلق لوين” و”كراميل” ولكنها المرّة الأولى التي تترشح فيها عن المسابقة الرسمية.