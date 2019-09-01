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شاهد.. الدكتورة خلود تثير الجدل بعد توجيهها هذه النصيحة للاهالي!

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dr kholoud

الدكتورة خلود

أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود الجدل بعد نشرها فيديو عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت من خلاله عن استيائها من الروضة الأخيرة التي أدخلت لها خلود الصغيرة.

وأوضحت الدكتورة خلود أن تصرفات ابنتها الصغيرة اختلفت بطريقة لافتة أثارت استيائها خاصةً وأن هذه التصرفات ليست متواجدة في المنزل لا من والدها ولا منها مما أجبرها على ترك الروضة ونقل ابنتها سريعاً.

وقد أثارت الدكتورة خلود الجدل بعد قولها للاهالي كنصيحة: “انتبهوا مو بس تدخلوا ولادكم مدرسة زينة لازم تدخلوهم صف يكون فيه العيال زينين”.

بعدما كشفت الدكتورة خلود عن رأيها وسبب تغيير روضة ابنتها الكبرى خلود تلقت الكثير من الانتقادات السلبية وهجوم حاد من متابعيها خاصة وأن أطفال في مثل هذا العمر غير ملامين بتصرفاتهم فهم في عمر صغير لا يجوز لومهم كما وقد اتهمها البعض بالتكبر فهم أطفالاً لا يجوز التحكم بتصرفاتهم أو الحديث عن أعمالهم.

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