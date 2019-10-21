شاهد.. الراقصة سماهر تدافع عن نفسها بعد وصلة الرقص في ساحة الشهداء

أكدت الراقصة سماهر، التي قدمت وصلة رقص شرقي بين المتظاهرين في ساحة الشهداء في بيروت، انه لم يتم طردها بل ان ما حصل كان بسبب غيرة بعض الفتيات، حسب تعبيرها.

وقالت سماهر في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام انه لم يتم طردها من الساحة بل انها رقصت نصف ساعة مؤكدة ان كل الناس كانوا مبسوطين.

وتابعت “حتى البنات رقصوا معي وبعدين طلعوني عالسيارة طلعت شوي بعدين بلشوا كم بنت مجنونة انتم بتعوفوا بغاروا بلشوا يشبقوني بالماي بالعكس بوردوني”.

واضافت “ثاني شي ما انتبهت وائي جامع انا مسلمة وبأمن بالله ما انتهت انه في جامع وراي ابدا”.