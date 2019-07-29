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شاهد.. السعودية شمس: “اتزوج 6 و 7 و 8 وين المشكل؟”

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السعودية شمس الاسطورة

السعودية شمس الاسطورة

تحدثت الفنانة السعودية “شمس الاسطورة” عن حياتها الخاصة وعن عدد المرات التي تزوجت فيها ووصلت إلى الخمسة.

الفنانة المحجبة، ردت بصراحة على سؤال المذيعة عن عدد الرجال في حياتها، وقالت: ” وليش هم يتزوجون اثنين وثلاثة وهذه مسيار وهذه عالطريق ليه حتى احنا مثلهم”.

وتابعت المغنية الشهيرة باحيائها للأعراس، أنها ستتزوج مرة جديدة ولن تتوقف قائلة: “مافي مشكلة اتزوج السادس والسابع والثامن وين المشكلة عادي”.

تصريحات “شمس الاسطورة” عرضتها لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا، الذين طالبوها بالتوبة وإحترام حجابها وعمرها على الأقل.

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