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شاهد.. السعودية وعد خائفة بعد تهجم رجل مخمور على غرفتها!

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waed hanann

الفنانة السعودية وعد

أعربت الفنانة السعودية وعد عن خوفها بعد تعرضها لموقفٍ غريب حدث معها في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن .

وسردت وعد أحداث ما جرى معها عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات موضحةً أن شخصاً مخموراً حاول اقتحام غرفتها في الفندق حيث أخذ يطرق على الباب بطريقة هستيرية ، مما أصابها بحالة من الخوف الشديد.

ولفتت أنها سارعت إلى الاتصال بإدارة الفندق لإرسال رجال الأمن على الفور ، وتخليصها من إصرار هذا الرجل على اقتحام غرفتها بعد أن فقد وعيه وتركيزه بسبب افراطه في احتساء المشروب الكحولي .

وأوضحت أنها سارعت للاختباء داخل الحمام في انتظار وصول رجال الأمن لشدة شعورها بالذعر حيث أوصدت الباب جيداً عليها من الداخل .

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