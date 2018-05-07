شاهد.. الصور الأولى لـ سما المصري بالحجاب في برنامجها الديني

بدأت سما المصري تصوير برنامج ديني اجتماعي بعنوان “أهل العلم” هو تجربتها الأولى في مجال تقديم البرامج.

وأفرجت سما عن الصور الأولى من الحلقات التي تم تصويرها وتبدو فيها وهي ترتدي الحجاب.

وكتبت سما المصري تعليقاً على الصور :”قريباً في رمضان والبرنامج الذي طال انتظاره البرنامج الديني -الاجتماعي “اهل العلم” انتظروني في رمضان وشكل جديد ومختلف وبرومو البرنامج غداً باذن الله.. أرجو أن ينال إعجابكم ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين”.

يذكر أنّ سما من المقرّر أن تستضيف خلال الحلقات بعض رجال الدين لطرح قضايا دينية واجتماعية للمناقشة.

وكانت الفنانة الشهيرة قد أعلنت عن تجهيزها للبرنامج خلال الفترة الماضية وتعرّضت لهجوم شديد من الجمهور وصل إلى حد مقاطعة أعمالها الفنية وطالب البعض هيئة الرقابة على المصنّفات الفنية بالتدخل لمنع البرنامج الجديد.