شاهد .. الظهور الأخير للفنان الراحل ” جورج سيدهم “

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان الراحل ” جورج سيدهم ” والتي كانت الظهور الأخير له قبل وفاته في شهر يناير الماضي .

حيث ظهر جورج سيدهم في الصورة برفقة الفنان ” هاني رمزي ” وشقيقيه أمير وإيهاب .. والذي بدا مبتسما إبتسامته المعهودة على الرغم من التعب والألم .

وكان قد نشر المحامي ” أمير رمزي ” الصورة عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي حينها وكتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين .. لازم أول السنة نطمئن على صحة صديقنا الغالي .. سنة سعيدة ” .

يذكر أن الفنان جورج سيدهم توفي يوم أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ 82 عاما داخل أحد المستشفيات في مصر بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر أزمة قلبية مفاجئة إلى جانب معاناته الطويلة مع مرض السرطان .