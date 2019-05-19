شاهد.. الظهور الأول للحسناء ابنة مصطفى قمر

يعرف معظم معجبي الفنان مصطفى قمر أنه أب لولددبن ظهرا معه في العديد من الأعمال الفنية والصور، ولكنه فاجأ جمهوره اليوم بنشر صورة ابنته جودي للمرة الأولى بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب قمر على الصورة: “بنتي چودي القمر كل سنة وانتي طيبة ياچوچو ياحبيبتي اجمل بنوتة في العالم حبيبة بابي ربنا يحفظك ويحميكي يا مفتاح الجنة”. لترد جودي: “أحلى بابا في الدنيا ربنا يخليك ليا”.

يُذكر أن مصطفى قمر كان متزوجا من غادة عيسى التي كانت زميلته في الجامعة منذ عام 1993، لكنهما انفصلا عام 2015، ليتزوج بعدهها من شابة اسمها غادة رزق.