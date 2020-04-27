نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للإفطار الذي جمع بينها وبين كلا من الفنانات هالة صدقي ودنيا عبد العزيز وإلهام شاهين في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك .

وذلك في الظهور الأول لدنيا عبد العزيز بعد وفاة والدتها والتي بدت في الصورة عليها ملامح الحزن وبوجه متعب بدون مكياج مرتدية الملابس السوداء .

وكتبت بوسي شلبي في تعليقها على الصورة قائلة : ” برغم كل الظروف ما ينفعش منفطرش مع بعض .. أحلى اخوات رمضان كريم ” .

وعلقت الفنانة هالة صدقي فقالت : ” ما ينفعش رمضان من غير لمتنا يا بسبس كل سنه وكلنا بخير ” .